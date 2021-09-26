На Донбассе из-за подрыва на неизвестном устройстве погиб украинский воин

В воскресенье, 26 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб один украинский военный.

Как сообщили в штабе ООС, это произошло в результате подрыва на неизвестном враждебном устройстве. Еще один воин получил осколочное ранение.

– В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, один защитник получил огнестрельное осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – средней тяжести, — говорится в сообщении.

Всего с начала суток российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня. Они вели прицельные обстрелы по позициям подразделений Вооруженных сил Украины.

В частности, в направлении Лебединского оккупанты открывали огонь из противотанковых гранатометов, а вблизи Марьинки – применили гранатометы и стрелковое оружие.

В то же время у населенного пункта Нью-Йорк, что в Донецкой области, российские наемники открывали огонь по позициям украинских войск из крупнокалиберных пулеметов и противотанковых гранатометов.

Военные ВСУ открывали ответный огонь и вынудили оккупантов прекратить обстрелы.

Недавно в ОБСЕ сообщали, что за первые две недели сентября на востоке Украины каждый день фиксировалось в среднем 273 нарушения режима огня. Это на 30% больше, чем в августе.

2 сентября Россия на заседании постоянного совета ОБСЕ заявила, что не будет продлевать мандат их пограничных наблюдателей на пунктах пропуска Гуково и Донецк.