На Донбасі через підрив на невідомому пристрої загинув український воїн

У неділю, 26 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі загинув один український військовий.

Як поінформували в штабі ООС, це сталося внаслідок підриву на невідомому ворожому пристрої. Ще один військовий отримав осколкове поранення.

– Унаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, один захисник дістав вогнепальне осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої важкості, – йдеться в повідомленні.

Загалом від початку доби російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню. Вони вели прицільні обстріли по позиціях підрозділів Збройних сил України.

Зокрема, в напрямку Лебединського окупанти відкривали вогонь з протитанкових гранатометів, а поблизу Мар’їнки – застосували гранатомети та стрілецьку зброю.

Водночас біля населеного пункту Нью-Йорк, що в Донецькій області, російські найманці відкривали вогонь по позиціях українських військ із великокаліберних кулеметів та протитанкових гранатометів.

Військові ЗСУ відкривали вогонь у відповідь та змусили окупантів припинити обстріли.

Нещодавно в ОБСЄ повідомляли, що за перші два тижні вересня на сході України кожного дня фіксувалося в середньому 273 порушення режиму вогню. Це на 30% більше, ніж у серпні.

2 вересня Росія на засіданні постійної ради ОБСЄ заявила, що не продовжуватиме мандат їхніх прикордонних спостерігачів на пунктах пропуску Гуково і Донецьк.