Не витримав знущань від кураторів РФ: на Донбасі бойовик здався в полон українцям

В зоні ООС бойовик так званої ЛНР самостійно здався в полон українським військовим. 28 вересня він прийшов до однієї з бригад ЗСУ з автоматом.

Українські бійці обеззброїли бойовика. Ним виявився 23-річний молодший сержант, який служив у 6-му окремому мотострілецькому полку, що базується на території тимчасово окупованої Кадіївки Луганської області. Військовий перебував на посаді механіка-водія.

Бойовик зізнався, що приєднався до російсько-окупаційних військ у 2016 році. Щойно хлопцю виповнилося 18 років, його туди привів батько, який також воює проти України.

Військовий розповів, що йому обіцяли високу зарплатню. Співслужбовці дали йому спробувати наркотики, після чого він став залежним.

За словами бойовика, наркотики, алкоголь та відсутність дисципліни – звичні речі у його підрозділі. Свій вчинок він пояснив тим, що втомився від постійних знущань і приниження від співслужбовців і кураторів РФ.

Наразі з військовим так званої ЛНР працюють слідчі.

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Фото: Штаб ООС