Слідство має понад десяток версій замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра. Серед них дві версії розглядають як основні.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова під час брифінгу 2 жовтня у Трускавці. За її словами, є дві основні версії, однак інші теж розглядають.

Прокурор спростувала можливість того, що замах на Шефіра міг бути постановкою. За її словами, це питання було для неї номером один, коли вона дізналася про стрілянину.

– Я приїхала, щоб подивитися на автомобіль та водія, якого ще не відвезла карета швидкої допомоги. У мене не було сумнівів, що це – не постановка, – наголосила Венедіктова.

За її словами, цьому свідчить кучність куль, що потрапили в автомобіль під час руху, та рани водія, що збігаються з отворами на двері транспортного засобу.

22 вересня стало відомо про замах на Сергія Шефіра – першого помічника президента України. Водій Шефіра дістав поранення.

В Обухівському районі Київської області невідомі обстріляли автомобіль, в якому пересувався Шефір. Поліція відкрила кримінальне провадження.