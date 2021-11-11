Бывшему начальнику службы безопасности экс-президента Украины Виктора Януковича сообщили о подозрении в дезертирстве из-за событий, происходивших в 2014 году, сразу после Революции Достоинства.

Как проинформировали в Офисе генпрокурора и Государственном бюро расследований, в начале 2014 года подозреваемый (имевший воинское звание генерал-майора) находился в командировке на территории Крыма, где обеспечивал охрану экс-президента Януковича. После завершения командировки он вообще покинул территорию Украины и к месту несения службы не вернулся.

По данным следствия, главный охранник Януковича тогда действовал в сговоре с другими военнослужащими Управления государственной охраны Украины.

Кроме того, подозреваемый помог Януковичу незаконно пересечь государственную границу, что позволило экс-президенту с 2014 года скрываться от украинского правосудия. – В феврале 2014 года подозреваемый… с целью укрывательства экс-президента Украины на территории Российской Федерации, незаконно совместно с последним пересек государственную границу Украины, — отметили в Офисе президента, уточнив, что подозреваемый до сих пор из России не вернулся.

Правоохранители не называют имя подозреваемого. Однако известно, что в 2014 году должность заместителя начальника Управления госохраны Украины – начальника службы безопасности президента занимал Константин Кобзарь.

Его действия квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лица через госграницу Украины по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 408 (дезертирство).

Следует отметить, что в 2015 году украинская прокуратура инициировала объявление Константина Кобзаря в розыск по ст. 340 УК Украины (препятствование организации или проведению собраний, митингов и демонстраций). Речь шла о событиях января 2014 года. По данным следствия, Кобзарь препятствовал массовому движению людей к резиденции Януковича Межигорье и проведению акции протеста.

В начале ноября Государственное бюро расследований сообщило о новом подозрении экс-президенту Украины Виктору Януковичу как руководителю организованной преступной группы.

А в октябре Высший антикоррупционный заочно арестовал Виктора Януковича по делу о Межигорье. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.