Колишньому начальнику служби безпеки екс-президента України Віктора Януковича повідомили про підозру в дезертирстві через події, які відбувалися в 2014 році, одразу після Революції Гідності.

Як поінформували в Офісі генпрокурора та Державному бюро розслідувань, на початку 2014 року підозрюваний (який мав військове звання генерал-майора) перебував у відрядженні на території Криму, де забезпечував охорону екс-президента Януковича. Після завершення відрядження він загалом залишив територію України й до місця несення служби не повернувся.

За даними слідства, головний охоронець Януковича тоді діяв у змові з іншими військовослужбовцями Управління державної охорони України.

Крім того, підозрюваний допоміг Януковичу незаконно перетнути державний кордон, що дало можливість екс-президенту з 2014 року переховуватися від українського правосуддя.

– У лютому 2014 року підозрюваний… з метою переховування екс-президента України на території Російської Федерації, незаконно спільно з останнім перетнув державний кордон України, – зазначили в Офісі президента, уточнивши, що підозрюваний досі з Росії не повернувся.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного. Проте відомо, що в 2014 році посаду заступника начальника Управління держохорони України – начальника служби безпеки президента займав Костянтин Кобзар.

Його дії кваліфіковані за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення особи через держкордон України за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 408 (дезертирство).

Варто зазначити, що в 2015 році українська прокуратура ініціювала оголошення Костянтина Кобзаря в розшук за ст. 340 КК України (перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів і демонстрацій). Йшлося про події січня 2014 року. За даними слідства, Кобзар перешкоджав масовому руху людей до резиденції Януковича Межигір’я та проведенню акції протесту.