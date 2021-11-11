Погода на выходные в Украине будет солнечной, столбики термометров местами будут подниматься до +12°.

Ветер в субботу-воскресенье будет преимущественно юго-восточный, его скорость будет достигать 3-8 м/с.

13 ноября, в субботу, теплее всего будет на Западе и в Крыму.

До +11° в этот день будет в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. В последних трех областях будут и наиболее прохладные ночи – до -3°.

На градус теплее в первый день выходных будет в Крыму – до +12° .

На остальной территории температура воздуха составит до +7° – на Севере, до +8° – на Востоке и в Центре и до +10° – на Юге.

Прогноз на воскресенье, 14 ноября, существенно не будет отличаться.

Дневные температуры во всех регионах будут такие же, как и накануне.

Ночь в Черновицкой области снова будет наиболее прохладной. Во Львовской и Ивано-Франковской областях в воскресенье столбики термометров не должны опуститься ниже 0°.

Морозная ночь, согласно данным Укргидрометцентра, ожидает также 14 ноября жителей Харьковской, Луганской и Донецкой областей – до -3°.

Вместе с тем, наиболее теплая ночь должна быть в Одессе. Там синоптики прогнозируют +7°.

С 15 ноября в Украине после небольшого потепления в выходные столбики термометров снова опустятся ниже нуля.

На северо-востоке и в восточных областях Украины, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, выпадет мокрый снег.

То, что в Украине можно ждать снега в ноябре, подтвердил ранее и начальник отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Владислав Билык.

По его словам, больше всего шансов, что к концу месяца снег выпадет в Карпатах.