Погода на вихідні в Україні буде сонячною, стовпчики термометрів подекуди підніматимуться до +12°.

Вітер у суботу-неділю буде переважно південно-східний, його швидкість сягатиме 3-8 м/с.

13 листопада, в суботу, найтепліше буде на Заході та в Криму.

До +11° цього дня буде в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. В останніх трьох областях будуть і найбільш прохолодні ночі – до -3°.

На градус тепліше у перший день вихідних буде в Криму – до +12°.

На решті території температура повітря становитиме до +7° – на Півночі, до +8° – на Сході та в Центрі та до +10° – на Півдні.

Прогноз на неділю, 14 листопада, суттєво не відрізнятиметься.

Денні температури в усіх регіонах будуть такі ж, як і напередодні.

Ніч у Чернівецькій області знову буде найбільш прохолодною. У Львівській та Івано-Франківській областях у неділю стовпчики термометрів не повинні опуститися нижче 0°.

Морозна ніч, згідно з даними Укргідрометцентру, чекає також 14 листопада на жителів Харківської, Луганської та Донецької областей – до -3°.

Разом із тим, найбільш тепла ніч має бути в Одесі. Там синоптики прогнозують +7°.

Із 15 листопада в Україні після кількаденного потепління у вихідні стовпчики термометрів знову опустяться нижче нуля.

На північному сході та в східних областях України, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, випаде мокрий сніг.

Те, що в Україні можна чекати снігу в листопаді, підтвердив раніше і начальник відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру Владислав Білик.

За його словами, найбільше шансів, що до кінця місяця сніг випаде в Карпатах.