Погода на вихідні в Україні буде сонячною, стовпчики термометрів подекуди підніматимуться до +12°.
Вітер у суботу-неділю буде переважно південно-східний, його швидкість сягатиме 3-8 м/с.
13 листопада, в суботу, найтепліше буде на Заході та в Криму.
До +11° цього дня буде в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. В останніх трьох областях будуть і найбільш прохолодні ночі – до -3°.
На градус тепліше у перший день вихідних буде в Криму – до +12°.
На решті території температура повітря становитиме до +7° – на Півночі, до +8° – на Сході та в Центрі та до +10° – на Півдні.
Прогноз на неділю, 14 листопада, суттєво не відрізнятиметься.
Денні температури в усіх регіонах будуть такі ж, як і напередодні.
Ніч у Чернівецькій області знову буде найбільш прохолодною. У Львівській та Івано-Франківській областях у неділю стовпчики термометрів не повинні опуститися нижче 0°.
Морозна ніч, згідно з даними Укргідрометцентру, чекає також 14 листопада на жителів Харківської, Луганської та Донецької областей – до -3°.
Разом із тим, найбільш тепла ніч має бути в Одесі. Там синоптики прогнозують +7°.
Із 15 листопада в Україні після кількаденного потепління у вихідні стовпчики термометрів знову опустяться нижче нуля.
На північному сході та в східних областях України, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, випаде мокрий сніг.
Те, що в Україні можна чекати снігу в листопаді, підтвердив раніше і начальник відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру Владислав Білик.
За його словами, найбільше шансів, що до кінця місяця сніг випаде в Карпатах.