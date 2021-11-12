Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 15 ноября, встретится в штаб-квартире НАТО с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Об этом сообщила представитель НАТО Оана Лунгеску.
— 15 ноября в штаб-квартире НАТО Министр Дмитрий Кулеба встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. После этого состоится совместная пресс-конференция, говорится в ее сообщении.
Secretary General @jensstoltenberg will receive Ukrainian Foreign Minister @DmytroKuleba on Monday 15 November at #NATO HQ.
The Secretary General and the Minister will give a short press conference after the meeting.
ℹ️ Info for media: https://t.co/Z3fxsaYxQf pic.twitter.com/jI9wPABuLa
— Oana Lungescu (@NATOpress) November 12, 2021
Соединенные Штаты готовы не только говорить, но и действовать, чтобы сдерживать Россию и укреплять Украину.
Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью ABC News, подводя итоги визита в Вашингтон.
Накануне американское агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что США предупредили европейских союзников о том, что Россия может обдумывать возможное вторжение в Украину.
Источник: NATO