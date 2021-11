У НАТО повідомили дату зустрічі Кулеби зі Столтенбергом у Брюсселі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у понеділок, 15 листопада, зустрінеться у штаб-квартирі НАТО з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомила речниця НАТО Оана Лунгеску.

– 15 листопада у штаб-квартирі НАТО Міністр Дмитро Кулеба зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Після цього відбудеться спільна прес-конференція, – йдеться у повідомленні.

Secretary General @jensstoltenberg will receive Ukrainian Foreign Minister @DmytroKuleba on Monday 15 November at #NATO HQ.

The Secretary General and the Minister will give a short press conference after the meeting.

ℹ️ Info for media: https://t.co/Z3fxsaYxQf pic.twitter.com/jI9wPABuLa

— Oana Lungescu (@NATOpress) November 12, 2021

Сполучені Штати готові не лише говорити, а й діяти, щоби стримувати Росію та зміцнювати Україну.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю ABC News, підбиваючи підсумки візиту до Вашингтона.

Напередодні американське агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що США попередили європейських союзників про те, що Росія може обмірковувати можливе вторгнення в Україну.

Джерело: NATO