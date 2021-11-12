У НАТО повідомили дату зустрічі Кулеби зі Столтенбергом у Брюсселі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у понеділок, 15 листопада, зустрінеться у штаб-квартирі НАТО з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Про це повідомила речниця НАТО Оана Лунгеску.
– 15 листопада у штаб-квартирі НАТО Міністр Дмитро Кулеба зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Після цього відбудеться спільна прес-конференція, – йдеться у повідомленні.
Secretary General @jensstoltenberg will receive Ukrainian Foreign Minister @DmytroKuleba on Monday 15 November at #NATO HQ.
The Secretary General and the Minister will give a short press conference after the meeting.
ℹ️ Info for media: https://t.co/Z3fxsaYxQf pic.twitter.com/jI9wPABuLa
— Oana Lungescu (@NATOpress) November 12, 2021
Сполучені Штати готові не лише говорити, а й діяти, щоби стримувати Росію та зміцнювати Україну.
Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю ABC News, підбиваючи підсумки візиту до Вашингтона.
Напередодні американське агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що США попередили європейських союзників про те, що Росія може обмірковувати можливе вторгнення в Україну.
Джерело: NATO