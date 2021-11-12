Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна

У НАТО повідомили дату зустрічі Кулеби зі Столтенбергом у Брюсселі

Абрамова Юлія редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у понеділок, 15 листопада, зустрінеться у штаб-квартирі НАТО з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомила речниця НАТО Оана Лунгеску.

– 15 листопада у штаб-квартирі НАТО Міністр Дмитро Кулеба зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Після цього відбудеться спільна прес-конференція, – йдеться у повідомленні.

Secretary General @jensstoltenberg will receive Ukrainian Foreign Minister @DmytroKuleba on Monday 15 November at #NATO HQ.

The Secretary General and the Minister will give a short press conference after the meeting.

ℹ️ Info for media: https://t.co/Z3fxsaYxQf pic.twitter.com/jI9wPABuLa

Читайте
Час настав: Кулеба про дорожню карту вступу України до НАТО та ЄС

Сполучені Штати готові не лише говорити, а й діяти, щоби стримувати Росію та зміцнювати Україну.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю ABC News, підбиваючи підсумки візиту до Вашингтона.

Напередодні американське агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що США попередили європейських союзників про те, що Росія може обмірковувати можливе вторгнення в Україну.

Джерело: NATO

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка