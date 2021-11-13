Всего за минувшие сутки российские наемники восемь раз нарушали режим прекращения огня, дважды с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

За минувшие сутки на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, подорвавшись на неизвестном устройстве. Еще один воин получил ранения в результате обстрела, ему оказали медицинскую помощь и эвакуировали в медицинское учреждение.

В районе населенного пункта Зайцево враг дважды открывал огонь, применяя гранатометы разных систем и минометы калибра 120 мм.

Боевики произвели обстрел из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов, а также открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм в направлении Попасной и Новоалександровки и в сторону Новотроицкого.

Вблизи Новолуганского боевики дважды обстреляли наши позиции из автоматических станковых гранатометов и другого стрелкового оружия. В сторону Широкиного обстрелы велись из стрелкового оружия.

По состоянию на 7.00, 13 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

В направлении Тоицкого враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Накануне главнокомандующий ВСУ Виталий Залужный сообщил, что на постоянной основе против Украины в ОРДЛО воюют более 2 тыс. военнослужащих ВС Российской Федерации. Он отметил, что кадровые российские генералы и офицеры занимают ключевые командные должности.

Источник: Штаб ООС