Всього за минулу добу російські найманці вісім разів порушували режим припинення вогню, двічі з застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

За минулу добу на Донбасі загинули двоє українських військовослужбовців, які підірвалися на невідомому пристрої. Ще один воїн отримав поранення внаслідок обстрілу, йому надали домедичну допомогу та евакуювали до медичного закладу.

В районі населеного пункту Зайцеве ворог двічі відкривав вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем та міномети калібру 120 мм.

Бойовики здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а також відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм в напрямку Попасної та Новоолександрівки і в бік Новотроїцького.

Поблизу Новолуганського бойовики двічі обстріляли наші позиції з автоматичних станкових гранатометів та іншої стрілецької зброї. Біля Широкиного обстріли велися зі стрілецької зброї.

Станом на 7.00, 13 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

В напрямку Тоїцького ворог здійснив обстріл з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Віталій Залужний повідомив, що на постійній основі проти України в ОРДЛО воюють понад 2 тис. військовослужбовців ЗС Російської Федерації. Він зазначив, що кадрові російські генерали та офіцери обіймають ключові командні посади.

Джерело: Штаб ООС