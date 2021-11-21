Расследование срыва спецоперации по задержанию боевиков частной военной компании (ЧВК) Вагнера проходит по трем направлениям. И только после его завершения можно будет делать выводы по поводу этих событий.

Об этом рассказал в эфире одного из телеканалов народный депутат от Слуги народа, представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский.

По его словам, речь идет о направлениях расследования, которые осуществляют: Временная следственная комиссия Верховной Рады, Государственное бюро расследований и журналисты.

— Есть три направления расследования этого события. Первый – это Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины. Второй — Государственное бюро расследований под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора: по факту обнародованной в СМИ информации было зарегистрировано уголовное производство. И третье направление – это журналистские расследования Bellingcat и украинских журналистов. Вот когда вся эта информация будет полностью изучена и обобщена, тогда мы сможем делать какие-либо выводы, — отметил Вениславский.

Он напомнил, что недавно был обнародован промежуточный отчет парламентской ВСК, с которым можно ознакомиться на сайте Верховной Рады.

В то же время Вениславский призвал дождаться окончательного отчета ВСК. По его словам, он будет более полным и комплексным, будет включать материалы, предоставленные журналистами-расследователями Bellingcat.

Вениславский также настаивает, что ни расследование Bellingcat, ни расследование парламентской ВСК не установили факта государственной измены со стороны высшего руководства государства или утечки информации с Банковой (Офиса президента Украины).

– Еще раз подчеркну: Bellingcat и следственная комиссия факта госизмены, факта утечки информации из Офиса президента точно не установили, — заявил нардеп.

Что известно о расследовании по делу вагнеровцев

17 ноября журналисты-расследователи проекта Bellingcat и интернет-издания The Insider обнародовали расследование о спецоперации Украины по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.

Расследование длилось год. Журналисты хотели установить обстоятельства уникальной спецоперации украинских спецслужб, во время которой планировалось задержать 33 боевиков российской ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям на Востоке Украины.

Согласно расследованию, спецоперацию сначала перенесли по распоряжению Офиса президента, а затем вагнеровцев задержали силы КГБ Беларуси.

Как заявил бывший начальник Главного управления разведки Минобороны (в 2016-2020 годах) Василий Бурба, он получил указание о переносе финального этапа спецоперации от главы Офиса президента Андрея Ермака (делегированного главой государства Владимиром Зеленским). В то же время, письменного указания от президента не было.

В то же время, созданная в Верховной Раде Временная следственная комиссия объявила, что не смогла установить, кто из украинских высокопоставленных лиц инициировал отсрочку спецоперации по задержанию боевиков Вагнера.

Источник: Телеканал Дом