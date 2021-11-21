Зрив спецоперації із затримання вагнерівців: розслідування відбувається за трьома напрямами

Розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків приватної військової компанії (ПВК) Вагнера відбувається за трьома напрямами. І лише після його завершення можна буде робити висновки щодо цих подій.

Про це розповів в ефірі одного з телеканалів народний депутат від Слуги народу, представник президента України у Конституційному суді Федір Веніславський.

За його словами, йдеться про напрями розслідування, які здійснюють: Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, Державне бюро розслідувань та журналісти.

– Є три напрями розслідування цієї події. Перший — це Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України. Другий — Державне бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора: за фактом оприлюдненої у ЗМІ інформації було зареєстроване кримінальне провадження. І третій напрям — це журналістські розслідування Bellingcat та українських журналістів. Ось коли вся ця інформація буде повністю вивчена та узагальнена, тоді ми зможемо робити якісь висновки, — зазначив Веніславський.

Він нагадав, що нещодавно був оприлюднений проміжний звіт парламентської ТСК, з яким можна ознайомитися на сайті Верховної Ради.

Водночас Веніславський закликав дочекатися остаточного звіту ТСК. За його словами, він буде більш повним та комплексним, включатиме матеріали, які надали журналісти-розслідувачі Bellingcat.

Веніславський також наполягає, що ані розслідування Bellingcat, ані розслідування парламентської ТСК не встановили факту державної зради з боку вищого керівництва держави або витоку інформації з Банкової (Офісу президента України).

– Ще раз наголошу: Bellingcat і слідча комісія факту держзради, факту витоку інформації з Офісу президента точно не встановили, – заявив нардеп.

Що відомо про розслідування в справі вагнерівців

17 листопада журналісти-розслідувачі проекту Bellingcat та інтернет-видання The Insider оприлюднили розслідування про спецоперацію України із затримання бойовиків ПВК Вагнера.

Розслідування тривало рік. Журналісти хотіли встановити обставини унікальної спецоперації українських спецслужб, під час якої планувалося затримати 33 бойовиків російської ПВК Вагнера, причетних до військових злочинів на Сході України.

Згідно з розслідуванням, спецоперацію спочатку перенесли за розпорядженням Офісу президента, а згодом вагнерівців затримали сили КДБ Білорусі.

Як заявив колишній начальник Головного управління розвідки Міноборони (в 2016-2020 роках) Василь Бурба, він отримав вказівку про перенесення фінального етапу спецоперації від голови Офісу президента Андрія Єрмака (який був делегований главою держави Володимиром Зеленським). Водночас письмової вказівки від президента не було.

Водночас створена у Верховній Раді Тимчасова слідча комісія оголосила, що не змогла встановити, хто з українських посадовців ініціював відтермінування спецоперації із затримання бойовиків Вагнера.

Джерело: Телеканал Дом