Северный поток-2 укрепит зависимость Германии от газа РФ – постпред Украины при ООН

Российский газопровод Северный поток-2 укрепит зависимость Германии от газа России.

В этом уверен постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

– Россия аннексировала Крым в 2014 году, оставив после себя один из крупнейших захватов земель в Европе со времен Второй мировой войны. Россия также сохраняет жесткие позиции на европейском энергетическом рынке: трубопровод Северный поток-2 укрепит зависимость Германии от российского природного газа, — написал он в Twitter.

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) приостановило процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором российского газопровода Северный поток-2.

Оператор Nord Stream 2 AG имеет не ту организационную структуру, которая бы соответствовала немецким законам.

Между тем издание Bloomberg накануне сообщило, что запуск российского газопровода Северный поток-2 может затянуться до мая 2022 года. По информации СМИ, его ввод в эксплуатацию зависит от ситуации в сфере энергетики в Европе.

Сертификация немецким регулятором российского газопровода может продлиться до 8 мая 2022 года.