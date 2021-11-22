Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси

Глава Минэнерго Герман Галущенко сообщил, что Украина снова начала получать электроэнергию из Беларуси. Об этом он сказал на пресс-конференции 22 ноября.

– Беларусь со вчерашнего дня возобновила (экспорт электроэнергии в Украину. – Ред.), – заявил министр.

Галущенко добавил, что Украина не рассчитывает на то, что поставки электричества из этой страны будут стабильными.

Напомним, 17 ноября в Минэнерго Беларуси заявили, что с четверга, 18 ноября, экспорт электроэнергии в Украину будет прекращен.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в течение осенне-зимнего периода в Украине будут работать 14 из 15 энергоблоков атомных электростанций по схеме, в которой 13 блоков будут основными и еще один – резервным.

Таким образом все бытовые и промышленные потребители должны быть обеспечены электроэнергией за счет атомной энергетики.