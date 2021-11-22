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Факты / Украина

Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси

Анастасия Гевко редактор ленты
Електроенергія

Глава Минэнерго Герман Галущенко сообщил, что Украина снова начала получать электроэнергию из Беларуси. Об этом он сказал на пресс-конференции 22 ноября.

– Беларусь со вчерашнего дня возобновила (экспорт электроэнергии в Украину. – Ред.), – заявил министр.

Галущенко добавил, что Украина не рассчитывает на то, что поставки электричества из этой страны будут стабильными.

Напомним, 17 ноября в Минэнерго Беларуси заявили, что с четверга, 18 ноября, экспорт электроэнергии в Украину будет прекращен.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в течение осенне-зимнего периода в Украине будут работать 14 из 15 энергоблоков атомных электростанций по схеме, в которой 13 блоков будут основными и еще один – резервным.

Таким образом все бытовые и промышленные потребители должны быть обеспечены электроэнергией за счет атомной энергетики.

Источник: Укринформ

Фото: Pixabay

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