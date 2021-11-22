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Факти / Україна

Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Електроенергія

Глава Міненерго Герман Галущенко повідомив, що Україна знову почала отримувати електроенергію з Білорусі. Про це він сказав під час прес-конференції 22 листопада.

– Білорусь відучора відновила (експорт електроенергії в Україну, – Ред.), – заявив міністр.

Галущенко додав, що Україна не розраховує на те, що постачання електрики з цієї країни буде стабільним.

Нагадаємо, 17 листопада у Міненерго Білорусі заявили, що з четверга, 18 листопада, експорт електроенергії в Україну буде припинено.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що протягом осінньо-зимового періоду в Україні працюватимуть 14 із 15 енергоблоків атомних електростанцій за схемою, в якій 13 блоків будуть основними та ще один – резервним.

Таким чином, всі побутові та промислові споживачі повинні бути забезпечені електроенергією за рахунок атомної енергетики.

Джерело: Укрінформ

Фото: Pixabay

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