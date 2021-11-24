Поранено військового: на Донбасі чотири порушення за добу

За добу на сході України зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Окупанти один раз використовували зброю, заборонену Мінськими домовленостями.

23 листопада російські найманці поранили українського військового. Бійцю надали домедичну допомогу та транспортували до лікарні. Наразі стан його здоров’я – задовільний.

Біля населеного пункту Зайцеве Бахмутського району Донецької області бойовики атакували позиції українських захисників

зі станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку села Широкине Маріупольського району Донецької області ворог стріляв з мінометів калібру 120 мм.

Російські найманці здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем поблизу Шумів, що на Донеччині.

Позиції ЗСУ біля населеного пункту Верхньоторецьке атакували з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

Українські захисники відповідали на обстріли окупантів, використовуючи зброю, яку не забороняють Мінські домовленості.

Станом на 7.00 24 листопада порушень у зоні Операції об’єднаних сил не зафіксовано.

Нещодавно на Донбасі двоє військових підірвалися на ворожому вибуховому пристрої. Внаслідок отриманих травм вони померли.

Загиблими виявилися бійці 79-й окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва – підполковник і майстер-сержант.