З метою недопущення міграційної кризи Держприкордонслужба спільно з Нацгвардією, Нацполіцією та ЗСУ розпочала на кордоні України з Білоруссю спеціальну операцію Полісся.

Зараз на українсько-білоруському кордоні зберігається імовірність перенаправлення потоків мігрантів до України, тому вживаються заходи з нарощення системи охорони на цій ділянці.

– Для подальшого реагування на можливе ускладнення ситуації спільно з взаємодіючими державними структурами узгоджено проведення спільної спеціальної прикордонної операції та опрацьовано відповідний план. І вчора ввечері вона офіційно розпочалася, – пояснив перший заступник голови Держприкордонслужби Володимир Нікіфоренко.

За його словами, головне завдання спецоперації – не допустити перетинання держкордону нелегальними мігрантами та потрапляння їх в Україну.

Для цього збільшено прикордонні наряди з одночасним нарощуванням сил та засобів на можливих напрямках спроб прориву груп незаконних мігрантів, активно застосовуватимуться авіація, безпілотники та технічні засоби спостереження.

Передбачено суттєве посилення прикордонного режиму вздовж українсько-білоруської ділянки кордону.

Також виставлять контрольні пости на дорогах, що ведуть до кордону, перевірятимуть автобусні та залізничні станції у прикордонних населених пунктах.

На кордоні України з Білоруссю руху мігрантів не виявлено, проте днями у Чернігівській області з ’явилися так звані туристи із країн Близького Сходу, що свідчить про спробу перевірити рівень захищеності кордонів.

Тому Нацполіція звернулася до місцевих мешканців з проханням зберігати пильність та повідомляти правоохоронців про будь-яких підозрілих незнайомців.