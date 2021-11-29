Российская Федерация рассматривает возможность военного вторжения на территорию Украины. Однако пока нет свидетельств, что такое решение в Кремле уже принято.

Об этом рассказал в интервью латышскому новостному порталу Delfi министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Перевод интервью на украинский язык обнародован на сайте посольства Украины в Латвии.

– Безусловно, Россия рассматривает вторжение как одну из альтернатив. Нет свидетельств, что решение о ее реализации уже принято в Москве, но такой вариант находится у них “на столе”. Сегодня Украина и ее партнеры работают над тем, чтобы отбить у России желание выбора в пользу вторжения. Этого не добиться уступками, а лишь мощной политикой сдерживания, — подчеркнул Кулеба.

По его словам, есть ряд факторов, вызывающих беспокойство по поводу дальнейших агрессивных планов России:

1. Мощное военное присутствие РФ у украинских границ.

– Мы пока не видим, чтобы они формировали ударные группы, но есть большое количество российских солдат на границе, на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, и много военной техники, не предназначенной для обороны, — отметил Кулеба.

Он уточнил, что среди такой российской техники можно выделить ракетные комплексы, а также оборудование для блокировки радиосвязи.

2. Блокирование Россией усилий в дипломатической сфере: работы в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) и Нормандском формате. Как уточнил Кулеба, последний сейчас нормально не работает, поскольку Москва отказывается от организации саммита лидеров нормандской четверки или встречи на уровне министров.

3. Блокирование нормальной работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Как объяснил Кулеба, наблюдатели ОБСЕ не имеют свободного доступа к временно оккупированным территориям. Кроме того, оккупанты создают препятствия их работе.

– Россия не уважает ОБСЕ и не хочет, чтобы миссия могла работать по всей территории Донбасса, — заявил Кулеба.

4. Ситуация в Беларуси. По словам Кулебы, Беларусь сейчас становится источником нестабильности и угрозы для стран-соседей.

– Для нас это значит значительное растяжение ресурсов для защиты границы с Беларусью. Это отвлекает наши силы и внимание, – добавил глава МИД.

5. Газовый кризис, давление Москвы на энергорынок на фоне стремлений поскорее запустить газопровод Северный поток-2.

– Все эти компоненты следует рассматривать комплексно. Когда все собрать вместе, ситуация выглядит очень мрачно, – отметил Кулеба.

В то же время, министр подчеркнул, что в случае вторжения России украинская армия готова дать врагу отпор. Кулеба напомнил, что сегодня Вооруженные силы Украины гораздо лучше подготовлены, чем в 2014 году.

– Следует помнить, что Россия не смогла достичь всех своих целей даже тогда, в 2014 году, так что для российской армии “поход на Украину” нынче отнюдь не будет легким, — подытожил Кулеба.

Как недавно проинформировал глава украинской военной разведки Кирилл Буданов, у границ Украины сосредоточено более 92 тыс. войск РФ. Буданов отметил, что Россия может осуществить атаку на наше государство в конце января – начале февраля 2022 года сразу с нескольких направлений.

На фоне новостей о концентрации войск РФ у украинских границ США готовятся ввести новые санкции против России. Кроме того, Вашингтон может отправить в Украину военных советников и оружие.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что не считает угрозу российского вторжения в Украину блефом. В то же время он отметил, что агрессивные действия РФ будут иметь серьезные последствия.

Источник: Delfi, Посольство Украины в Латвийской Республике