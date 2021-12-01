1 тис. грн за вакцинацію: як отримати кошти та скільки діятиме програма

З 19 грудня українці зможуть отримати 1 тис. грн за вакцинацію. Раніше про таку можливість повідомляв президент України Володимир Зеленський.

Кошти можна буде отримати за допомогою застосунку Дія. Витратити гроші можна на купівлю абонементу у спорт-зал, фітнес-центр, квитка на концерт, у кіно, театр, музей, виставку, або ж квитка на залізничні або авіаперевезення у межах країни.

Факти ICTV звернулися за коментарем до заступниці міністра економіки Ірини Новикової, яка пояснила, як отримати 1 тис. грн за вакцинацію.

За словами Ірини Новікової, програма стартує 19 грудня та триватиме протягом наступного року.

– Скористатись нарахованою сумою можна буде протягом чотирьох місяців після дня надходження коштів. У разі невикористання сума буде повернена державі, – попередила заступниця міністра економіки.

1 тис. грн за вакцинацію: як отримати

Взяти участь у програмі на першому етапі можна буде через мобільний застосунок Дія. Схема отримання 1 тис. грн за вакцинацію має такий вигляд:

Громадянин, що бажає взяти участь у програмі, обирає у застосунку Дія послугу єПідтримка. Потім проходить перевірку на відповідність встановленим критеріям. Відкриває в онлайн-банку віртуальний рахунок та отримує на нього гроші.

Ірина Новікова пояснила, що віртуальні рахунки будуть безкоштовними, комісій за обслуговування не буде. Більшість операцій у Дії здійснюватимуться автоматично.

Пізніше планується запустити офлайн-сервіс. Наразі розробляється механізм отримання коштів для тих, хто не має застосунку Дія.

Про виділення 1 тис. грн вакцинованим українцям 15 листопада повідомив президент Володимир Зеленський.

Однак ініціативу розкритикували за те, що жителі сіл і пенсіонери не зможуть використати ці гроші, адже не мають можливості відвідувати спортзали, концерти та кінотеатри.

Пізніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що уряд продумує пропозиції використання 1 тис. грн для пенсіонерів і селян. За його словами, пропозиції озвучать на момент запуску ініціативи.

Шмигаль наголосив, що ціль програми – це мотивація громадян до вакцинації від коронавірусу, а також підтримка бізнесу, який найбільше постраждав від пандемії.

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