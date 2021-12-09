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Факти / Україна

До 51 тис. грн: Кабмін пропонує запровадити штрафи за публічне заперечення агресії РФ

Юлія Соколова редакторка стрічки
Кабінет міністрів

Кабінет міністрів підтримав законопроекти, якими запроваджується відповідальність за публічне заперечення збройної агресії Росії проти України та тимчасової окупації РФ українських територій.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 9 грудня.

Загалом Кабмін схвалив два проекти законів, підготовлені Міністерством закордонних справ.

Згідно з першим документом, визнається протиправним діянням: публічне заперечення збройної агресії РФ, окупації територій України, спроб Росії легітимізувати анексію окупованих українських територій.

Мета законопроекту полягає в запобіганні провокативній поведінці іноземних та українських публічних діячів, чиновників та політиків в умовах збройного конфлікту.

У законопроекті прописано, що заперечення агресії РФ є наругою над жертвами розв’язаної Росією агресивної війни проти України, приниженням гідності народу України, є протиправним та тягне правові наслідки.

Під публічним запереченням збройної агресії РФ мається на увазі хоча б одне відкрите звернення, адресоване більш ніж одній особі, яке містить письмове твердження чи графічне зображення тимчасово окупованого Криму в межах кордонів Росії (або ж як окремої території поза межами України).

А під публічним запереченням спроб РФ легалізувати анексію Криму мається на увазі хоча б одне відкрите звернення, в якому заперечуються відповідні дії Росії та її посадових осіб.

Під дію законопроекту підпадають: публічні заперечення, оприлюднені в пресі, по радіо, телебаченню, з використанням інших ЗМІ; через інтернет; повідомлення під час публічних виступів; демонстрації в публічних місцях плакатів, гасел; розповсюдження листівок чи інших друкованих матеріалів.

Другим законопроектом вносяться зміни (нова стаття) в Кодекс України про адміністративні правопорушення. А саме запроваджується відповідальність – штрафи за публічне заперечення агресії Росії, тимчасової окупації територій Донбасу і Криму, спроб легітимізації анексії:

• в розмірі від 1 000 до 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 – 34 тис. грн);

• за повторне таке правопорушення протягом року – в розмірі від 2 000 до 3 000 мінімумів доходів (34 – 51 тис. грн).

Під дію законопроекту підпадають: національні та іноземні публічні діячі; чиновники (особи, уповноважені на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування); політично значущі особи (йдеться про осіб, які є національними, іноземними публічними діячами, а також які задіяні в міжнародних організаціях).

Тепер законопроекти повинна розглянути Верховна Рада України.

Фото: Depositphotos

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