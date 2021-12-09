Кабінет міністрів підтримав законопроекти, якими запроваджується відповідальність за публічне заперечення збройної агресії Росії проти України та тимчасової окупації РФ українських територій.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 9 грудня.

Загалом Кабмін схвалив два проекти законів, підготовлені Міністерством закордонних справ.

Згідно з першим документом, визнається протиправним діянням: публічне заперечення збройної агресії РФ, окупації територій України, спроб Росії легітимізувати анексію окупованих українських територій.

Мета законопроекту полягає в запобіганні провокативній поведінці іноземних та українських публічних діячів, чиновників та політиків в умовах збройного конфлікту.

У законопроекті прописано, що заперечення агресії РФ є наругою над жертвами розв’язаної Росією агресивної війни проти України, приниженням гідності народу України, є протиправним та тягне правові наслідки.

Під публічним запереченням збройної агресії РФ мається на увазі хоча б одне відкрите звернення, адресоване більш ніж одній особі, яке містить письмове твердження чи графічне зображення тимчасово окупованого Криму в межах кордонів Росії (або ж як окремої території поза межами України).

А під публічним запереченням спроб РФ легалізувати анексію Криму мається на увазі хоча б одне відкрите звернення, в якому заперечуються відповідні дії Росії та її посадових осіб.

Під дію законопроекту підпадають: публічні заперечення, оприлюднені в пресі, по радіо, телебаченню, з використанням інших ЗМІ; через інтернет; повідомлення під час публічних виступів; демонстрації в публічних місцях плакатів, гасел; розповсюдження листівок чи інших друкованих матеріалів.

Другим законопроектом вносяться зміни (нова стаття) в Кодекс України про адміністративні правопорушення. А саме запроваджується відповідальність – штрафи за публічне заперечення агресії Росії, тимчасової окупації територій Донбасу і Криму, спроб легітимізації анексії:

• в розмірі від 1 000 до 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 – 34 тис. грн);

• за повторне таке правопорушення протягом року – в розмірі від 2 000 до 3 000 мінімумів доходів (34 – 51 тис. грн).

Під дію законопроекту підпадають: національні та іноземні публічні діячі; чиновники (особи, уповноважені на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування); політично значущі особи (йдеться про осіб, які є національними, іноземними публічними діячами, а також які задіяні в міжнародних організаціях).

Тепер законопроекти повинна розглянути Верховна Рада України.