Кулеба не видит изменений в поведении РФ после переговоров Путина и Байдена

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал результаты переговоров президентов США и России. Кулеба заявил, что не видит изменений в поведении РФ.

Министр иностранных дел рассказал, что 9 декабря во время заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) украинская сторона наблюдала за российской, чтобы отследить, изменила ли Россия указания своим представителям.

— Мы внимательно следили за ним (за заседанием ТКГ, — Ред.), чтобы увидеть, изменила ли Москва указания своим представителям и представителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей относительно поведения на этом заседании. К сожалению, перемен мы не увидели.

Министр иностранных дел считает, что через несколько дней будет понятно, имеют ли переговоры президентов США и России практические последствия.

Переговоры Байдена и Путина прошли 7 декабря. Лидеры США и РФ провели видеоконференцию из-за взимания российских войск к украинской границе. Разговор длился около двух часов.

После переговоров в Администрации президента США рассказали, что Джо Байден пригрозил Владимиру Путину санкциями в случае вторжения в Украину.

Позже сам Байден заявил, что был прямолинеен и не сдерживался в выражениях в разговоре с российским коллегой.

Читайте: