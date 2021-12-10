Кулеба не бачить змін у поведінці РФ після переговорів Путіна та Байдена

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував результати переговорів президентів США та Росії. Кулеба заявив, що не бачить змін у поведінці РФ.

Міністр закордонних справ розповів, що 9 грудня під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) українська сторона спостерігала за російською, щоб відстежити, чи змінила Росія вказівки своїм представникам.

– Ми уважно стежили за ним (за засіданням ТКГ, – Ред.), щоб побачити, чи змінила Москва вказівки своїм представникам і також представникам окремих районів Донецької та Луганської областей щодо поведінки на цьому засіданні. На жаль, змін ми не побачили.

Міністр закордонних справ вважає, що за кілька днів буде зрозуміло, чи переговори президентів США та Росії мають практичні наслідки.

Переговори Байдена та Путіна відбулися 7 грудня. Лідери США та РФ провели відеоконференцію через стягування російських військ до українського кордону. Розмова тривала близько двох години.

Після переговорів в Адміністрації президента США розповіли, що Джо Байден пригрозив Володимиру Путіну санкціями у разі вторгнення в Україну.

Пізніше сам Байден заявив, що був прямолінійним і не стримувався у виразах у розмові з російським колегою.

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