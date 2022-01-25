На Донбассе ранены двое военных, один из них в тяжелом состоянии

С начала суток 25 января российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов двое военнослужащих ВСУ получили ранения.

Обоих раненых госпитализировали. Врачи состояние здоровья одного из раненых оценивают как тяжелое, другого – удовлетворительное.

По данным штаба ООС, в сторону Авдеевки оккупанты открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, вблизи Марьинки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Широкино боевики применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а вблизи Пищевика задействовали беспилотник, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

На все провокации бойцы ВСУ открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Ситуация на Донбассе обсуждалась на заседании Совета национальной безопасности и обороны 24 января.

По его итогам, президент Владимир Зеленский заверил украинцев, что правительство держит все под контролем, поэтому оснований для паники нет.