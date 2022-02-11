Умерла жена сына бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса – Яна Кернес.

Как сообщил на своей странице в Facebook старший сын Кернеса Кирилл, невестка бывшего мера скончалась от болезни.

— Возлюбленная, Ты стремительной кометой пронеслась сквозь мою жизнь. Оставив после себя две яркие звезды – наших замечательных детей. Ты согревала и воодушевляла меня прекрасных 16 лет. Ты была моей величайшей мечтой и страстной любовью. Это горькое слово – была, – написал Кирилл Кернес.

Он отметил, что его жена умерла от болезни, но не уточнил какой именно.

– Мне все казалось, что я способен преклонить небо для тебя. И что вместе мы преодолеем эту чудовищную-болезнь. И снова великое счастье будет общим, одно на двоих. Но нет, — написал сын бывшего мэра Харькова.

По неподтвержденной информации, причиной смерти стали инсульт и онкология.

Известно, что Яна Кернеса работала частным нотариусом.

Старший сын Геннадия Кернеса Кирилл является главой фракции Блок Кернеса – Успешный Харьков в Харьковском облсовете.

После смерти Яны у Кирилла осталось двое детей – дочь Кира и сын Лука.

Геннадий Кернес скончался в берлинской больнице от осложнений коронавирусной инфекции в декабре 2020 года. Спустя почти год после смерти Кернеса, в ноябре 2021 года, главой города стал Игорь Терехов.

Фото: Кирилл Кернес

Источник: Кирилл Кернес