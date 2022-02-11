Померла дружина сина колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса – Яна Кернес. Як повідомив на своїй сторінці у Facebook старший син Кернеса Кирило, невістка ексмера Харкова померла від хвороби.

– Кохана, Ти стрімкою кометою пронеслася через моє життя. Залишивши по собі дві яскраві зорі – наших чудових дітей. Ти зігрівала і надихала мене прекрасних 16 років. Ти була моєю найбільшою мрією і найпалкішою любов’ю. Це гірке слово – була, — написав Кирило Кернес.

Він зазначив, що його дружина померла від хвороби, але не уточнив якої саме.

– Мені все здавалося, що я здатен прихилити небо для тебе. І що разом ми здолаємо цю потвору-хворобу. І знову велике щастя буде спільним, одне на двох. Аж ні, – написав син колишнього мера Харкова.

За непідтвердженою інформацією, причиною смерті стали інсульт та онкологія.

Відомо, що Яна Кернес працювала приватним нотаріусом.

Старший син Геннадія Кернеса Кирило є очільником фракції Блок Кернеса – Успішний Харків в Харківській облраді.

Після смерті Яни у Кирила залишилось двоє дітей – дочка Кіра та син Лука.

Геннадій Кернес помер в берлінській лікарні від ускладнень коронавірусної інфекції у грудні 2020 року. Майже через рік після смерті Кернеса, у листопаді 2021 року, очільником міста став Ігор Терехов.

Фото: Кирило Кернес

Джерело: Кирило Кернес