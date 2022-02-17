В Украине будут созданы Силы киберобороны. Наработка соответствующего законопроекта находится на завершающей стадии.

Об этом рассказал в одном из интервью министр обороны Украины Алексей Резников.

Он напомнил, что в соответствующем указе президента говорится о создании кибервойск. Однако в Министерстве обороны предложили назвать это новое подразделение Силами киберобороны, поскольку это даст более широкие юридические возможности в будущем.

– Сейчас совместно с аппаратом СНБО и смежными структурами мы заканчиваем законопроект о Силах киберобороны, обсуждаем основной драфт. В указе президента написано о создании кибервойск, но мы пообщались со специалистами разных стран и согласились, чтобы это были Силы, это дает дополнительные юридические возможности, немного шире, чем у войск, — отметил Резников.

Министр уточнил, что сейчас происходит разработка нормативно-правовой базы. В законопроекте о создании Сил киберобороны будет прописано, как они будут выглядеть, их структура.

– И тогда будет понятно, какое на это есть финансирование и за какое время их можно развернуть, — добавил Резников.

Как известно, в мае 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел безотлагательные меры по киберобороне нашего государства. В частности, было решено создать в системе Министерства обороны кибервойска. Впоследствии это решение СНБО утвердил своим указом президент Владимир Зеленский.

На днях заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк призвал граждан, обладающих необходимыми знаниями и уровнем квалификации, присоединяться к кибервойскам. Для этого следует обратиться в Национальный координационный центр кибербезопасности.