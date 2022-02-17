В Україні будуть створені Сили кібероборони. Напрацювання відповідного законопроєкту перебуває на завершальній стадії.

Про це розповів в одному з інтерв’ю міністр оборони України Олексій Резніков.

Він нагадав, що у відповідному указі президента йдеться про створення кібервійськ. Проте в Міністерстві оборони запропонували назвати цей новий підрозділ Силами кібероборони, оскільки це дасть ширші юридичні можливості в майбутньому.

– Зараз спільно з апаратом РНБО і суміжними структурами ми закінчуємо законопроєкт про Сили кібероборони, обговорюємо основний драфт. В указі президента написано про створення кібервійськ, але ми поспілкувалися з фахівцями різних країн і погодилися, щоб це були Сили, це дає додаткові юридичні можливості, трохи ширше ніж у військ, – зазначив Резніков.

Міністр уточнив, що зараз відбувається напрацювання нормативно-правової бази. У законопроєкті про створення Сил кібероборони буде прописано, як вони виглядатимуть, їхня структура.

– І тоді буде зрозуміло, яке на це є фінансування і за який час їх можна розгорнути, – додав Резніков.

Як відомо, в травні 2021 року Рада національної безпеки і оборони України розглянула невідкладні заходи з кібероборони нашої держави. Зокрема, було вирішено створити в системі Міністерства оборони України кібервійська. Згодом це рішення РНБО затвердив своїм указом президент Володимир Зеленський.

Днями заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк закликав громадян, які мають потрібні знання та рівень кваліфікації, приєднуватися до кібервійськ. Для цього потрібно звернутися до Національного координаційного центру кібербезпеки.