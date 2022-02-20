Володимир Зеленський та перша леді вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні

У неділю, 20 лютого, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні.

Президентське подружжя поставило лампадки до пам’ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Cотні в центрі Києва.

Алея пролягає від Майдану Незалежності й Хрещатика до вулиць Ольгинської та Інститутської. Саме там у 2014 році відбувалися масові розстріли активістів Майдану. Тепер же на цьому місці облаштовано меморіал загиблим.

Президент та перша леді вшанували загиблих учасників Революції Гідності хвилиною мовчання, а також вдарили у Дзвін Гідності. Його встановлено на території майбутнього Національного меморіалу Героїв Небесної Сотні в Києві.

– Сьогодні ми вшановуємо пам’ять Героїв Небесної Сотні – співвітчизників, які без вагань віддали свої життя за омріяну нашим народом свободу, за право жити в незалежній державі, у сім’ї європейських народів. Їхній подвиг – це свідчення незламності українців, які продовжують боротися за своє майбутнє, – наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що українці продовжують демонструвати світу єдність та відданість демократичним цінностям, за які віддали життя активісти Євромайдану та воїни на Донбасі.

Варто зазначити, що Україна вже восьмий рік поспіль відзначає 20 лютого День пам’яті Героїв Небесної Сотні (згідно з указом президента від 11 лютого 2015 року).

Перша кров на Майдані пролилася в січні 2014 року, коли від вогнепальних поранень у центрі столиці загинули активісти Сергій Нігоян та Михайло Жизневський.

А 18-20 лютого відбулися найжорсткіші протистояння між активістами Євромайдану та беркутівцями. За різними оцінками, з 18 по 20 лютого загинуло до 83 активістів. А після 20 лютого від поранень померли ще понад 20 протестувальників.

Загалом Героями Небесної Сотні стали 107 загиблих активістів Революції Гідності. Наймолодшому з них, Назарію Войтовичу, було 17 року. А найстаршому, Іванові Наконечному, – 82 роки.

У лютому 2021 року Верховна Рада України визнала Революцію Гідності ключовою подією державотворення.