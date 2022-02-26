У районі населеного пункту Калинівка, що приблизно в 30 км від Вінниці, збили ворожий військовий літак Су-25.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Російський штурмовик знищив український пілот літака Су-27.

– Ще один Су-25 російських окупантів, що летів у напрямку Вінниці, знищено українським пілотом літака Су-27, – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що винищувач МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ України знищив літак російських окупантів Су-35.

Крім того, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що наші сили протиповітряної оборони збили ІЛ-76 із ворожим десантом у Василькові в Київській області.

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