Російські війська злякалися прямого контакту із Збройними силами України. А тому ворог вдався до злочинної тактики обстрілів мирних міст.

Про це заявив у зверненні до українців міністр оборони України Олексій Резніков.

Він нагадав, що вже сьому добу триває оборона України. За словами очільника Міноборони, ворог намагається втримати боєздатність своїх підрозділів.

– Але вдається все гірше й гірше. Про це свідчать неодноразові факти здачі у полон груп російських солдат із офіцерами. А також відмов продовжувати наступ. У Росії родичі полонених і загиблих починають виходити на акції протесту. Тотальна брехня російської пропаганди дає тріщини. Ворог злякався прямого контакту з українськими захисниками і захисницями. Тому перейшов до злочинної тактики дистанційних обстрілів мирних міст, – наголосив Резніков.

Міністр, зокрема, нагадав, що ворог вночі обстріляв місто Житомир. За словами Резнікова, ворог спробував помститися за успішне виконання 95-ю бригадою завдання в зоні проведення Операції Об’єднаних сил. Ворог цілився по казармах бригади, а також по житлових будинках, що розташовані поруч.

Крім того, від ворожих обстрілів страждають багато інших українських міст і сіл, зокрема Харків, Маріуполь та Херсон.

– Удари авіацією та ракетами з території Росії та Білорусі по житлових будинках і школах, обстріли з РСЗО пологових будинків – це боягузлива поведінка тих, у кого немає честі. Це не військові – це терористи, представники держави-терориста. І це тавро надовго… Нападами на жінок та дітей наших воїнів Кремль досягне зовсім не того результату, якого прагне, – зазначив Резніков.

Глава Міноборони додав, що українці чинять героїчний опір російським військам і обов’язково переможуть.

– Вчора я мав довгу розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Навіть досвідчені американські військові у повному захваті від професійності наших захисників та стійкості нашого народу, – повідомив Резніков.

Міністр також поінформував про зростання обсягу допомоги, яку Україна отримує від країн-партнерів. За словами Резнікова, кількість держава, які надають цю допомогу, також збільшується.

– До України вже прибули і стали на бойові чергування нові Bayraktar (ударні безпілотники, – Ред.). Буде більше Stinger і Javelin (переносних зенітно-ракетних комплексів, – Ред.). Європа перетворюється на наш тил і постачає критично необхідне для оборони. Ми на передовій вільного світу, – написав Резніков.

У ніч на 2 березня ворожі війська здійснили авіаудар по лікарні у Житомирі, внаслідок чого загинули чотири людини, включно з дітьми. Також відомо, що ворог запустив ракету Калібр по базі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Постраждали житлові будинки у приватному секторі.

Значних руйнувань зазнало і селище Бородянка Київської області після обстрілів військами РФ.

Крім того, російські війська обстрілюють Маріуполь, Харків та інші українські населені пункти.

Джерело: Олексій Резніков