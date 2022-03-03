Верховна Рада затвердила указ президента України Володимира Зеленського про проведення в нашій державі загальної мобілізації.

Відповідне рішення нардепи ухвалили на пленарному засіданні в четвер, 3 березня.

Депутати 279 голосами підтримали за основу та в цілому президентський законопроєкт № 7113: Про затвердження указу президента України Про загальну мобілізацію.

Згідно зі статтею 85 Конституції України, до повноважень Верховної Ради відноситься затвердження протягом двох днів з моменту звернення президента України указу про загальну або часткову мобілізацію.

Ухвалений сьогодні закон набуде чинності з дня його опублікування.

Що передбачає указ президента

Згідно з текстом указу, у зв’язку із вторгненням військ РФ до України та для забезпечення оборони нашої держави оголошується загальна мобілізація.

Вона буде проведена на території 24 областей України та в Києві протягом 90 діб.

Призов військовозобов’язаних, резервістів, а також залучення транспортних засобів для потреб української армії здійснюватимуть згідно з мобілізаційним планом.

Генеральному штабу ЗСУ доручено визначити черговість та обсяги призову військовозобов’язаних та резервістів. А Кабінет міністрів повинен забезпечити необхідне фінансування.