Росії не вдалося здійснити бліцкриг в Україні, а тому ворог зараз терміново змінює сценарії своїх дій.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, коментуючи оперативну ситуацію в нашій державі.

За її даними, угруповання російських військ наразі фактично вичерпали основну частину своїх оперативних резервів і почали підготовку до перекидання додаткових сил.

– Вони максимально вкинули сюди сили в перші дні. Їхній план полягав у бліцкригу – терміновому захопленні території України, й зокрема Києва. Але оскільки ми ці плани зламали, то зараз ворог терміново змінює свої сценарії, включає старі сценарії 2014 року. Починає хаотично здійснювати якісь дії, перепланування, і навіть у деяких місцях ми спостерігаємо перегрупування військ. Таким чином можна говорити, що ворог розгублений, – зазначила Маляр.

Водночас вона наголосила, що в цій ситуації не варто розслаблятися: слід розуміти, що попереду на Україну ще чекають випробування, і потрібно буде виборювати нашу свободу.

Коментуючи ситуацію на Слобожанському напрямку, Маляр поінформувала, що угруповання військ Західного воєнного округу РФ силами до 16 БТГ (батальйонних тактичних груп) станом на першу годину ночі проводило наступальну операцію. Ворог зосередив свої зусилля на напрямку Новомосковська (Дніпропетровська область).

Російські загарбники також блокують Харків із півночі й тимчасово зайняли місто Балаклея. Водночас ворог не досягнув успіху в районі Охтирки і зосередив зусилля в районі Гадяча й Зіньківа (Полтавська область).

У зв’язку з цим Ганна Маляр зазначила, що потрібно дивитися на ситуацію в динаміці, адже вона постійно змінюється.

– Потрібно дивитися повністю динаміку боїв по Україні й просування ворога та навпаки просування українських сил. Якщо говорити про це співвідношення, то воно йде на користь Збройних сил України… Тому коли ви чуєте інформацію, що якесь місто тимчасово зайнято або тимчасово заблоковано, це не означає, що це кінцева фаза. Це означає що йдуть бої, і Збройні сили будуть звільняти це місто, селище чи село, – пояснила Маляр.

Коментуючи ситуацію з мобілізацією в Україні, заступниця міністра поінформувала, що охочих захищати країну дуже багато, і зараз українці повертаються з інших країн заради того, щоб стати до лав Збройних сил. Так само постійно відбувається набір у територіальну оборону.

Як поінформував у зверненні до українців міністр оборони України Олексій Резніков, наші військові зупинили ворога на більшості напрямків, а на деяких – провели контрнаступ. За словами глави Міноборони, в ці години та дні відбувається злам ситуації.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати РФ з 24 лютого, коли вона почала вторгнення в Україну, по 4 березня орієнтовно становлять вже 9 166 військових особового складу. Крім того, ворог вже втратив 251 танк, 939 бойових броньованих машин і 105 артилерійських систем.