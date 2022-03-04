Збройні сили України дають ефективну відсіч російським військам. Українські військові зупинили ворога на більшості напрямків, а на деяких – провели контрнаступ.

Про це поінформував у зверненні до українців міністр оборони України Олексій Резніков.

– 196 годин оборони. Ми даємо відсіч російським окупантам вже другий тиждень. У ці години та дні відбувається злам ситуації. Час зламу потребує зібраності, особливої концентрації. Наші захисники і захисниці зупинили ворога на більшості напрямків. На деяких Збройні сили здійснили успішний контрнаступ, – наголосив Резніков.

Очільник Міноборони зазначив, що зараз залишається складною ситуація на півдні, де російські війська обстрілювали Запорізьку АЕС. Під обстрілами ворога перебуває і Харків.

– Б’ються Сумщина та Чернігівщина. Вони рятують Київ від облоги. Поки управління країною та армією не порушене – у ворога жодних шансів. На сході та півдні – скрізь – український народ дає відсіч ворогу і наближає перемогу, – додав Резніков.

Міністр поінформував, що за підсумками восьми діб втрати армії РФ перевищили 10 тис. осіб вбитими, пораненими та полоненими. Відомо про знищення мінімум одного російського генерала – заступника командувача 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу РФ Андрія Суховецького.

Під час боїв було знищено безліч російської бронетехніки. За словами Резнікова, цю кількість можна вже вимірювати “не одиницями, а батальйонами та бригадами”.

Українським військовим вдалося захопити кілька машин зі снарядами до РСЗО (реактивних систем залпового вогню), якими ворог обстрілює українські мирні міста. Резніков запевнив, що всі ці снаряди “повернуться” путінським військам.

– Ми також несемо втрати. Війна – це велике горе. Майже щогодини надходять звістки, що російськи окупанти знову вбили мирних мешканців… Є втрати серед наших воїнів. Вони б’ються як кіборги, але у грудях – живе серце. Кожного з них буде вшановано як героя, – додав міністр.

Олексій Резніков наголосив, що від початку повномасштабної війни довелося ухвалювати багато складних рішень: зокрема, маневрувати, щоб зберегти армію. Був затоплений фрегат Гетьман Сагайдачний, який перебував на ремонті, щоб він не дістався ворогу.

– Але усю нашу землю ми повернемо. Ми з болем дивимося на зруйновані будівлі після російських обстрілів. Ми усе відбудуємо… Головне зараз – встояти, – заявив міністр.

Як раніше поінформували в Генштабі ЗСУ, на дев’ятий день війни Росії проти України основні зусилля російських військ зосереджені на оточенні Києва та послабленні спротиву в заблокованих населених пунктах.

Джерело: Олексій Резніков