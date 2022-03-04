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В Очакове на Николаевщине из-за авиаудара возник пожар, тушение невозможно из-за обстрелов

Анастасия Гевко редактор ленты
В Очакове на Николаевщине из-за авиаудара возник пожар, тушение невозможно из-за обстрелов

В Николаевской области в городе Очаков 4 марта после авиаударов российских агрессоров загорелись складские помещения.

– Два отделения 22-й государственной пожарно-спасательной части 2 ГПРЗ Главного правления ГСЧС Украины в Николаевской области ликвидируют возгорание складских помещений в г. Очаков. О возгорании на спецлинии 101 известили в 10.04, оно произошло во время авиаудара. Площадь составляет 500 кв. м, – говорится в сообщении, опубликованном на странице ГСЧС в Facebook.

Как уточняется, по состоянию на 11.45 работы по тушению пожара пришлось приостановить в связи с обстрелами.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что украинские военные и силы территориальной обороны по состоянию на сегодняшний день перехватили тактическую инициативу, российский агрессор несет существенные потери на всех операционных направлениях.

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