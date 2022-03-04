В Очакові на Миколаївщині через авіаудар виникла пожежа, гасіння неможливе через обстріли

У Миколаївській області в місті Очаків 4 березня після авіаударів російських агресорів спалахнули складські приміщення.

– Два відділення 22-ї державної пожежно-рятувальної частини 2 ДПРЗ Головного правління ДСНС України у Миколаївській області ліквідують спалах складських приміщень у м. Очаків. Про спалах на спецлінії 101 повідомили в 10.04, він стався під час авіаудару. Площа складає 500 кв. м, – йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці ДСНС в Facebook.

Як уточнюється, станом на 11.45 роботи з гасіння пожежі довелося призупинити через обстріл.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що українські військові і сили територіальної оборони станом на сьогодні перехопили тактичну ініціативу, російський агресор зазнає суттєвих втрат на всіх операційних напрямках.