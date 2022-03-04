ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Надзвичайні події

В Очакові на Миколаївщині через авіаудар виникла пожежа, гасіння неможливе через обстріли

Анастасія Гевко редакторка стрічки
В Очакові на Миколаївщині через авіаудар виникла пожежа, гасіння неможливе через обстріли

У Миколаївській області в місті Очаків 4 березня після авіаударів російських агресорів спалахнули складські приміщення.

– Два відділення 22-ї державної пожежно-рятувальної частини 2 ДПРЗ Головного правління ДСНС України у Миколаївській області ліквідують спалах складських приміщень у м. Очаків. Про спалах на спецлінії 101 повідомили в 10.04, він стався під час авіаудару. Площа складає 500 кв. м, – йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці ДСНС в Facebook.

Як уточнюється, станом на 11.45 роботи з гасіння пожежі довелося призупинити через обстріл.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що українські військові і сили територіальної оборони станом на сьогодні перехопили тактичну ініціативу, російський агресор зазнає суттєвих втрат на всіх операційних напрямках.

Читайте
Пожежа на Запорізькій АЕС та удар по школі у Житомирі: що відбувається на дев’яту добу війни в Україні (онлайн)

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка