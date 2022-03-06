По итогам первого дня Паралимпиады-2022 украинские спортсмены завоевали семь медалей и заняли первенство в общем медальном зачете. Украинцы единственными получили сразу три золотых награды, благодаря чему и возглавили рейтинг, пишет Суспільне.
В издании также сообщили, что все вознаграждения украинские паралимпийцы завоевали в одной дисциплине – парабиатлон.
Подробнее о победах наших соотечественников рассказали на странице паралимпийской сборной в Instagram.
- Золото получили: Григорий Волчинский, Оксана Шишкова и Виталий Лукьяненко.
- Серебро взяли Тарас Радь, Людмила Ляшенко, Александр Казик.
- А бронзой наградили Дмитрия Суярко.
Каждый из наших чемпионов и призеров посвятил свою победу родной стране, ВСУ, терроборонам, всем стоящим за Украину людям – отметили в Instagram сборной.
Напомним, что сборную РФ отстранили от соревнований. Из-за начавшейся Кремлем войны в Украине против России вводят санкции не только на уровне государств.
В самой стране отказались работать ряд компаний и компаний. Некоторые из них приостановили работу или ограничили функционал своих сервисов.
Фото: Paralympic Games