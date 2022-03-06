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Факты / Украина

Победы на всех фронтах. Украинские паралимпийцы возглавили медальный зачет

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Победы на всех фронтах. Украинские паралимпийцы возглавили медальный зачет

По итогам первого дня Паралимпиады-2022 украинские спортсмены завоевали семь медалей и заняли первенство в общем медальном зачете. Украинцы единственными получили сразу три золотых награды, благодаря чему и возглавили рейтинг, пишет Суспільне.

В издании также сообщили, что все вознаграждения украинские паралимпийцы завоевали в одной дисциплине – парабиатлон.

Подробнее о победах наших соотечественников рассказали на странице паралимпийской сборной в Instagram.

  • Золото получили: Григорий Волчинский, Оксана Шишкова и Виталий Лукьяненко.
  • Серебро взяли Тарас Радь, Людмила Ляшенко, Александр Казик.
  • А бронзой наградили Дмитрия Суярко.

Каждый из наших чемпионов и призеров посвятил свою победу родной стране, ВСУ, терроборонам, всем стоящим за Украину людям – отметили в Instagram сборной.

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Напомним, что сборную РФ отстранили от соревнований. Из-за начавшейся Кремлем войны в Украине против России вводят санкции не только на уровне государств.

В самой стране отказались работать ряд компаний и компаний. Некоторые из них приостановили работу или ограничили функционал своих сервисов.

Фото: Paralympic Games

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