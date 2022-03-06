За підсумками першого дня Паралімпіади-2022 українські спортсмени здобули сім медалей і посіли першість у загальному медальному заліку. Українці єдиними здобули одразу три золоті нагороди, завдяки чому й очолили рейтинг, пише Суспільне.

У виданні також повідомили, що всі винагороди українські паралімпійці вибороли в одній дисципліні — парабіатлон.

Детальніше про перемоги наших співвітчизників розповіли на сторінці паралімпійської збірної у Instagram.

Золото отримали Григорій Вовчинський, Оксана Шишкова та Віталій Лук’яненко.

отримали Григорій Вовчинський, Оксана Шишкова та Віталій Лук’яненко. Срібло здобули Тарас Радь, Людмила Ляшенко, Олександр Казік.

здобули Тарас Радь, Людмила Ляшенко, Олександр Казік. А бронзою нагородили Дмитра Суярка.

Кожен із наших чемпіонів та призерів присвятив свою перемогу рідній країні, ЗСУ, тероборонам, усім людям, які стоять за Україну, – зазначили у Instagram збірної.

Нагадаємо, що збірну РФ відсторонили від змагань. Через розпочату Кремлем війну в Україні, проти Росії запроваджують санкції не лише на рівні держав.

У самій країні відмовилися працювати низка компаній та корпорацій. Деякі з них призупинили свою роботу або обмежили функціонал своїх сервісів.

Фото: Paralympic Games