За підсумками першого дня Паралімпіади-2022 українські спортсмени здобули сім медалей і посіли першість у загальному медальному заліку. Українці єдиними здобули одразу три золоті нагороди, завдяки чому й очолили рейтинг, пише Суспільне.
У виданні також повідомили, що всі винагороди українські паралімпійці вибороли в одній дисципліні — парабіатлон.
Детальніше про перемоги наших співвітчизників розповіли на сторінці паралімпійської збірної у Instagram.
- Золото отримали Григорій Вовчинський, Оксана Шишкова та Віталій Лук’яненко.
- Срібло здобули Тарас Радь, Людмила Ляшенко, Олександр Казік.
- А бронзою нагородили Дмитра Суярка.
Кожен із наших чемпіонів та призерів присвятив свою перемогу рідній країні, ЗСУ, тероборонам, усім людям, які стоять за Україну, – зазначили у Instagram збірної.
Нагадаємо, що збірну РФ відсторонили від змагань. Через розпочату Кремлем війну в Україні, проти Росії запроваджують санкції не лише на рівні держав.
У самій країні відмовилися працювати низка компаній та корпорацій. Деякі з них призупинили свою роботу або обмежили функціонал своїх сервісів.
Фото: Paralympic Games