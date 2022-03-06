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Факти / Україна

Перемоги на всіх фронтах. Українські паралімпійці очолили медальний залік

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Перемоги на всіх фронтах. Українські паралімпійці очолили медальний залік

За підсумками першого дня Паралімпіади-2022 українські спортсмени здобули сім медалей і посіли першість у загальному медальному заліку. Українці єдиними здобули одразу три золоті нагороди, завдяки чому й очолили рейтинг, пише Суспільне.

У виданні також повідомили, що всі винагороди українські паралімпійці вибороли в одній дисципліні — парабіатлон.

Детальніше про перемоги наших співвітчизників розповіли на сторінці паралімпійської збірної у Instagram.

  • Золото отримали Григорій Вовчинський, Оксана Шишкова та Віталій Лук’яненко.
  • Срібло здобули Тарас Радь, Людмила Ляшенко, Олександр Казік.
  • А бронзою нагородили Дмитра Суярка.

Кожен із наших чемпіонів та призерів присвятив свою перемогу рідній країні, ЗСУ, тероборонам, усім людям, які стоять за Україну, – зазначили у Instagram збірної.

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Нагадаємо, що збірну РФ відсторонили від змагань. Через розпочату Кремлем війну в Україні, проти Росії запроваджують санкції не лише на рівні держав.

У самій країні відмовилися працювати низка компаній та корпорацій. Деякі з них призупинили свою роботу або обмежили функціонал своїх сервісів.

Фото: Paralympic Games

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