На десятий день з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну ресурси російських військ закінчуються. Водночас Збройні сили України тримають рубежі та переходять у контрнаступ.

Про це поінформував міністр оборони України Олексій Резніков.

Він наголосив, що завдяки опору українців плани Кремля за дві доби захопити великі міста, змістити керівництво нашої держави та приєднати Україну до РФ провалилися.

– Так, ворог просунувся на окремих напрямках, але контролює лише невелику територію. І наші захисники і захисниці дають потужну відсіч і витісняють окупантів… Збройні сили контролюють ситуацію, тримають рубежі і переходять в контрнаступ, – заявив міністр.

Резніков додав, що через спротив українців темпи наступу ворожих військ знизилися, і РФ змінила тактику – перейшла до бомбардування мирних населених пунктів.

– На сьогодні найбільш уразливим є українське небо. Агресор комплексно і активно застосовує свій повітряний та ракетний потенціал. Авіацією всіх видів здійснюються бомбардування міст, селищ та цивільної інфраструктури, зокрема критично важливої та небезпечної, як атомні та гідроелектростанції… Прицільні обстріли, бомбардування й ракетні залпи по житловим кварталам, школам, садочкам й лікарням, ворог знищує храми і церкви, обстрілює вокзали із тисячами жінок і дітей, що евакуюються, – це тактика переляканих шакалів, – зазначив Резніков, додавши, що за кожне життя ворог відповість.

Очільник Міноборони також поінформував про поточну ситуацію на різних напрямках. Резніков нагадав, що основні зусилля путінських військ зосереджувалися на оточенні Києва та послабленні спротиву в заблокованих населених пунктах. Наразі захисники столиці України продовжують відбивати наступ ворога та наносять ураження наступальним угрупуванням військ РФ.

На Волинському напрямку положення українських військ суттєво не змінилося.

На Сіверському напрямку Чернігів тримає оборону, українські військові утримують позиції. За інформацією Міноборони, в районі населеного пункту Михайло-Коцюбинське (Чернігівська область) перед водною перешкодою знаходиться колона військ РФ чисельністю до 200 одиниць техніки та живої сили. Колона зупинилася, оскільки міст через річку зруйнований.

На Слобожанському напрямку українська армія продовжує оборонні бої та завдає вогневого ураження ворогу.

На Приморському напрямку ЗСУ здійснюють прикриття морського узбережжя, а також не дозволяють загарбникам оточити місто Миколаїв.

Водночас повітряні удари військ РФ відбивають Повітряні сили ЗСУ: з 24 лютого ворог уже втратив 39 літаків та 40 вертольотів.

Зростають і втрати серед особового складу військ РФ.

Олексій Резніков наголосив, що військові ресурси ворога в Україні закінчуються, а далі на нього чекає логістичний колапс.

– Розуміючи це, тенденція здачі ворога в полон зростає. І не поодиноких солдат, а цілими взводами. Вони вже розуміють, що тіла тисяч їх товаришів по “навчаннях”, які на екзамені отримали 200 балів, лишилися у чужій землі. Адже Москва не визнає їх смертей, для Путіна вони гарматне м’ясо, видатковий матеріал у спробі досягнути своєї імперської мрії… Тож повторю: єдиний спосіб для окупанта уберегти своє життя – здатися в полон, – додав Резніков.

Джерело: Олексій Резніков