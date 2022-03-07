Російські окупанти на війну в Україну взяли із собою парадну форму з начеплиними медалями, але “щось пішло не так”. Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у своєму Facebook.

Вони їхали до нас вбивати наших дітей, трощити наші домівки, щоб потім пройти урочистим парадом Хрещатиком. Але, щось пішло не так. Частина з них угноїла українську землю, а частина – у полоні просить про прощення, – пишуть у ССО.

Нагадаємо, 6 березня під час короткої контратаки під місто Сєвєродонецьк підрозділи ЗСУ розгромили передовий загін супротивника.

Знищено було 3 БМП та два автомобілі. Про це повідомив журналіст та воїн Юрій Бутусов.

Фото: Минобороны России