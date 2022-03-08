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Факты / Украина

Российские войска убили в Украине 41 ребенка, 76 – ранены

Валентина Летяк редактор ленты
ВІйна в Україні

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила о непоправимых последствиях вторжения российских захватчиков в Украину. С 24 февраля путинские войска убили 41 ребенка, еще 76 – получили ранения.

По ее словам, из Харькова удалось эвакуировать еще 300 человек, среди них – мать с тремя детьми, которые ночью попали под обстрел. Один из ее малышей пострадал от ударной волны. Женщина рассказала, что на ее глазах погиб соседский ребенок.

В Дергачах Харьковской области россияне нанесли удары по лицею №3 и жилым кварталам. Погибли по меньшей мере трое, 15 ранены, в том числе четырехлетний ребенок.

А утром 8 марта из-за обстрела в Донецкой области ранены четверо гражданских, в том числе 14-летний парень.

Число убитых и раненых в Мариуполе и Волновахе до сих пор невозможно установить – эти города заблокированы российскими войсками.

В Николаеве агрессоры накрыли артиллерией жилой микрорайон Балабановка. Повреждены 60 домов. Большинство бомб были кассетными, которые запрещены во всем мире.

– Действия российских оккупационных войск являются прямым нарушением Гаагской и Женевской конвенций. Настаиваю, страны НАТО – закройте небо! – обратилась Денисова к членам Альянса.

По данным министра обороны Алексея Резникова, в целом подтверждены данные о более чем 400 убитых и свыше 800 раненых гражданских, но эти данные не полные.

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Фото: Людмила Денісова

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