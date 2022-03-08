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Факти / Україна

Російські війська вбили в Україні 41 дитину, 76 – поранено

Валентина Летяк редакторка стрічки
ВІйна в Україні

Омбудсмен Людмила Денісова повідомила про непоправні наслідки вторгнення російських загарбників в Україну. З 24 лютого путінські війська вбили 41 дитину, ще 76 – дістали поранення.

За її словами, з Харкова вдалося евакуювати ще 300 людей, сред них – матір із трьома дітьми, які вночі потрапили під обстріл. Один з її малюків постраждав від ударної хвилі. Жінка розповіла, що на її очах загинула сусідська дитина.

У Дергачах Харківської області росіяни завдали ударів по ліцею №3 і житловим кварталам. Загинули щонайменше троє, 15 – поранено, зокрема чотирирічну дитину.

А вранці 8 березня через обстріл у Донецькій області поранено чотирьох цивільних, зокрема 14-річного хлопця. Кількість убитих та поранених у Маріуполі та Волновасі досі неможливо встановити – ці міста заблоковані російськими військами.

У Миколаєві агресори накрили артилерією житловий мікрорайон Балабанівка. Пошкоджено 60 будинків. Більшість бомб були касетними, які заборонені у всьому світі.

– Дії російських окупаційних військ є прямим порушенням Гаазької і Женевської конвенцій. Наполягаю, країни НАТО – закрийте небо! – звернулася Денісова до членів Альянсу.

За даними міністра оборони Олексія Резнікова, загалом підтверджено дані про понад 400 вбитих і більш як 800 поранених цивільних громадян, але ці дані неповні.

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Фото: Людмила Денісова

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