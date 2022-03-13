Путін не переживе поразки своєї армії: Фукуяма назвав 12 причин, чому РФ програє

Як може закінчитися війна в Україні? На цю тему розмірковує американський філософ, політик та економіст Френсіс Фукуяма у своїй статті Preparing for Defeat, яку 10 березня 2022 року розмістив журнал American Purpose.

У своїй книзі Кінець історії та остання людина 1992 року Фукуяма сформулював концепцію кінця історії — стану рівноваги, до якого світ прийде через неминучість поширення ліберальної демократії та припинення будь-яких ідеологічних зіткнень та протистояння політичних систем.

Факти ICTV надають переклад статті Фукуями під назвою Підготовка до поразки.

— Я ризикну та зроблю кілька прогнозів:

1. Росія прямує до повної поразки в Україні. Російське планування було некомпетентним, ґрунтуючись на помилковому припущенні, що українці прихильно ставляться до Росії і що їхні війська будуть розгромлені відразу після вторгнення.

Очевидно, російські солдати везли парадну форму для параду перемоги у Києві, а не додаткові боєприпаси та пайки. Наразі Путін долучив до цієї операції основну частину своїх військових — немає величезних резервів сил, які він міг би залучити, щоб додати до битви.

Російські війська застрягли за межами різних українських міст, де вони стикаються з величезними проблемами з постачанням та постійними українськими атаками.

2. Крах їхнього становища міг бути раптовим і катастрофічним, а не відбуватися повільно через війну на виснаження. Армія у польових умовах досягне апогею, коли її не можна буде ні “підживити”, ні вивести, а її моральний дух буде вичерпаний. Це принаймні буде на півночі. Росіяни краще почуваються на півдні, але ці позиції буде важко зберегти, якщо “північ” зазнає краху.

3. Поки цього не станеться, дипломатичного вирішення війни немає. Немає жодного компромісу, який був би прийнятним як для Росії, так і для України, враховуючи втрати, які вони зазнали вже.

4. Рада Безпеки ООН вкотре довела свою непотрібність. Єдиною корисною річчю було голосування на Генеральній асамблеї, яке допомагає визначити поганих або мінливих акторів у світі.

5. Обидва рішення адміністрації Байдена не оголошувати безпольотну зону та не допомогати передавати польські МіГ були хорошими: вони тримали голову холодною під час дуже емоційного періоду.

Набагато краще, щоб українці самостійно перемогли росіян, позбавивши Москву виправдання, що НАТО напав на них, а також уникнувши всіх очевидних можливостей ескалації. Зокрема, польські МіГ не додали б українцям можливостей.

Набагато важливішим є безперервне постачання Javelin, Stinger, Bayraktar, медичних матеріалів, комунікаційного обладнання та обміну інформацією. Я припускаю, що українські сили вже перебувають під контролем розвідки НАТО, яка діє поза межами України.

6. Ціна, яку сплачує Україна, звісно, ​​величезна. Але найбільшої шкоди завдають ракети та артилерія, з якою ні МіГи, ні заборонена для польотів зона нічого не можуть зробити. Єдине, що зупинить бійню, це розгром російської армії на землі.

7. Путін не переживе поразки своєї армії. Він отримує підтримку, тому що його вважають сильною людиною. Що він може запропонувати, коли продемонструє некомпетентність і його позбавлять сили примусу?

8. Вторгнення вже завдало величезної шкоди популістам у всьому світі, які до нападу одноманітно висловлювали симпатію до Путіна. Сюди входять Маттео Сальвіні, Жаїр Болсонару, Ерік Земмур, Марін Ле Пен, Віктор Орбан і, звісно, ​​Дональд Трамп. Політика війни показала їхні відверто авторитарні нахили.

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9. Війна стала хорошим уроком для Китаю. Як і Росія, Китай створив, здавалося б, високотехнологічні військові сили за останнє десятиліття, але вони не мають бойового досвіду. Жалюгідну роботу російських ВПС, ймовірно, повторять ВПС КНР, яка так само не має досвіду управління складними повітряними операціями. Ми можемо сподіватися, що китайське керівництво не буде обманювати себе щодо власних можливостей щодо Тайваню, як це зробили росіяни.

10. Сподіваюся, Тайвань сам прокинеться щодо необхідності готуватися до боротьби, як це зробили українці, і відновить військову службу.

11. Турецькі Bayraktar стануть бестселерами.

12. Поразка Росії зробить можливим “нове народження свободи” і позбавить нас від занепаду глобальної демократії. Завдяки групі відважних українців дух 1989 року житиме.

Джерело: American Purpose