ФСБ Росії проводить на території Білорусі спецоперацію. Вона полягає у переодяганні білоруських військовослужбовців у військову форму РФ для їхнього вторгнення в Україну. Про це в ефірі телемарафону повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Частина білорусів відмовляються воювати проти нашої країни. Але зараз ФСБ РФ і спецслужби вмовляють білорусів переодягнутися в російську форму і за російськими, умовно кажучи, лекалами заходити на нашу територію, – розповів він.

Данілов запевнив, що Україна повністю готова до такого сценарію, та додав:

Але я попереджаю: якщо ми тут знаходитимемо білорусів, вони отримуватимуть таку саму відсіч, яку на сьогодні мають росіяни разом із чеченцями.

Раніше про сценарії закінчення війни в Україні розмірковував американський філософ, політик та економіст Френсіс Фукуяма у своїй статті Preparing for Defeat, яку 10 березня 2022 року розмістив журнал American Purpose.

Він навів аргументи, чому, на його думку Росія зазнає поразки.

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Фото: Президент Республики Беларусь