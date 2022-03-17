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Факты / Украина

США передадут Украине новые дроны-камикадзе Switchblade — CNN

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
США передадут Украине новые дроны-камикадзе Switchblade — CNN

Президент США Джо Байден объявил в среду о дополнительной помощи США Украине, включая беспилотники. В частности, говорится про Switchblade, которые представляют собой небольшие портативные беспилотники-камикадзе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Switchblade 300 и более крупный Switchblade 600 производятся AeroVironment.

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Меньший Switchblade 300 может поразить цель на расстоянии около 10 км, согласно спецификациям, предоставленным компанией, в то время как более крупный Switchblade 600 может поразить цель на расстоянии более 30 км. Обе системы можно настроить и запустить за считанные минуты.

Компания-производитель не прокомментировала поставку беспилотников Украине, хотя в заявлении на сайте AeroVironment говорится, что компания поддерживает народ Украины и страны НАТО.

Фото: AeroVironment

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Источник: CNN

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