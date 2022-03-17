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Факти / Україна

США передадуть Україні нові дрони-камікадзе Switchblade – CNN

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
США передадуть Україні нові дрони-камікадзе Switchblade – CNN

Президент США Джо Байден оголосив у середу про додаткову допомогу США Україні, включаючи безпілотники. Зокрема, йдеться про безпілотники Switchblade, які є невеликими портативними безпілотниками-камікадзе. Про це повідомляє CNN із посиланням на свої джерела.

Switchblade 300 та більший Switchblade 600 виробляються AeroVironment.

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Менший Switchblade 300 може вразити ціль на відстані близько 10 км, відповідно до специфікацій, наданих компанією, у той час як більший Switchblade 600 може вразити ціль на відстані понад 30 км. Обидві системи можна налаштувати та запустити за лічені хвилини.

Компанія виробник не прокоментувала постачання безпілотників Україні, хоча у заяві на сайті AeroVironment йдеться, що компанія підтримує народ України та країни НАТО.

Фото: AeroVironment

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Джерело: CNN

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