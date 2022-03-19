Укрзализныця вернула домой последних четырех находившихся в Беларуси машинистов. Об этом стало известно из Telegram-канала главы УЗ Александра Камышина.

У меня хорошая новость! Успешно завершилась спецоперация по возвращению в Украину последних 4 украинских машинистов, которые оставались на вражеской территории! – рассказал он.

По словам Камышина, до войны локомотивы УЗ ежедневно заезжали в Россию и Белоруссию с грузовыми поездами и возвращались.

Когда началась война, на территории России и Белоруссии было 12 украинских машинистов. 8 машинистов мы правдами и неправдами вернули в первые дни войны. Последние 4 машиниста провели в Беларуси 23 дня. Сегодня мы встретили их на границе с Польшей и везем домой в Украину, – отметил глава Укрзализныци.

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Ранее Канада запретила белорусским самолетам заходить в воздушное пространство страны из-за поддержки неспровоцированной агрессии России в Украине.

Фото: Укрзалізниця