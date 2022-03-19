Укрзалізниця повернула додому останніх чотирьох машиністів, які перебували у Білорусі. Про це стало відомо з Telegram-каналу голови УЗ Олександра Камишіна.

У мене гарна новина! Успішно завершилася спецоперація щодо повернення в Україну останніх 4-х українських машиністів, які залишалися на ворожій території! – Розповів він.

За словами Камишіна, до війни локомотиви УЗ щодня заїжджали до Росії та Білорусі з вантажними потягами та поверталися.

Коли розпочалася війна, на території Росії та Білорусі було 12 українських машиністів. 8 машиністів ми правдами та неправдами повернули у перші ж дні війни. Останні 4 машиністи провели в Білорусі 23 дні. Сьогодні ми зустріли їх на кордоні з Польщею та веземо додому, в Україну, – зазначив очільник Укрзалізниці.

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Раніше Канада заборонила білоруським літакам заходити в повітряний простір країни через підтримку неспровокованої агресії Росії в Україні.

Фото: Укрзалізниця