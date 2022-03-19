Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 23 день війни
Вбили Вбили
109 дітей
Поранили Поранили
>130 дітей
Факти / Україна

Укрзалізниця повернула останніх 4 машиністів з Білорусі додому

Олена Конюшок SEO оптимізація
Укрзалізниця повернула останніх 4 машиністів з Білорусі додому

Укрзалізниця повернула додому останніх чотирьох машиністів, які перебували у Білорусі. Про це стало відомо з Telegram-каналу голови УЗ Олександра Камишіна.

У мене гарна новина! Успішно завершилася спецоперація щодо повернення в Україну останніх 4-х українських машиністів, які залишалися на ворожій території! – Розповів він.

За словами Камишіна, до війни локомотиви УЗ щодня заїжджали до Росії та Білорусі з вантажними потягами та поверталися.

Коли розпочалася війна, на території Росії та Білорусі було 12 українських машиністів. 8 машиністів ми правдами та неправдами повернули у перші ж дні війни. Останні 4 машиністи провели в Білорусі 23 дні. Сьогодні ми зустріли їх на кордоні з Польщею та веземо додому, в Україну, – зазначив очільник Укрзалізниці.

Читайте
У Білорусі розвантажують військову техніку РФ та зводять понтонну переправу

Раніше Канада заборонила білоруським літакам заходити в повітряний простір країни через підтримку неспровокованої агресії Росії в Україні.

Фото: Укрзалізниця

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка