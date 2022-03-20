Після того, як війська РФ тимчасово захопили український Бердянськ, із морського порту міста зникли п’ять кораблів із зерном.

Про це повідомив в ефірі телемарафону на загальнонаціональних каналах голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Таким чином він прокоментував інформацію, чи дійсно ворог планує вивозити українське зерно із захопленого Бердянська через порт. Старух зазначив, що кілька днів тому з порту зникли кораблі із зерном.

– Що повідомляють жителі Бердянська. Там стояло на завантаженні п’ять кораблів. Деякі з них повністю були завантажені: це ми бачимо по митних документах. Деякі частково були завантажені. Кілька днів тому ці кораблі зникли з Бердянського порту. Як кажуть люди, вони були кудись відігнані російськими буксирами. Зараз ми подивимося, корабель же віддає якісь коди безпосередньо в інформаційне середовище. І зрозуміємо їх місцезнаходження, – наголосив Старух.

Він уточнив, що на кораблі було завантажено кілька десятків тисяч тонн українського зерна.

Очільник ОВА також поінформував про ситуацію в місті Енергодар, який також тимчасово захопили путінські війська

– Ситуація без змін. На станції (Запорізькій АЕС, – Ред.) ховаються терористи. Техніку там розмістили під прикриттям станції. І навколо – блокпости. Інколи в місто заходять… різні групи терористів, – заявив Старух.

Раніше сьогодні стало відомо, що російські загарбники викрали першого заступника міського голови Енергодара Івана Самойдюка, оскільки не змогли примусити місцеву владу до “співпраці”. Місцезнаходження Самойдюка поки що невідоме.